Shotaro Kodama kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shotaro Kodama Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Shotaro Kodama adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Shotaro Kodama Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Shotaro Kodama {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 児玉 昌太郎 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Shotaro Kodama Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Kawasaki Frontale U18 futbol takımında oynamaktadır. Kawasaki Frontale U18 takımına - tarihinde katılmıştır. Shotaro Kodama'nin Kawasaki Frontale U18 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Shotaro Kodama Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Shotaro Kodama Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Shotaro Kodama şuan Kawasaki Frontale U18 takımında oynamakta ve 42 numaralı formayı giymektedir.
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