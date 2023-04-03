Shotaro Kodama kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shotaro Kodama Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Shotaro Kodama kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Shotaro Kodama ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.