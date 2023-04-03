Shotaro Shibata kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shotaro Shibata Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Shotaro Shibata adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Shotaro Shibata Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Shotaro Shibata 17 Nisan 2006 tarihinde doğmuştur. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 香取 武 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Shotaro Shibata Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Kawasaki Frontale U18 futbol takımında oynamaktadır. Kawasaki Frontale U18 takımına - tarihinde katılmıştır. Shotaro Shibata'nin Kawasaki Frontale U18 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Shotaro Shibata Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Shotaro Shibata Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Shotaro Shibata şuan Kawasaki Frontale U18 takımında oynamakta ve 41 numaralı formayı giymektedir.
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