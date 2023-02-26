Shoval Gozlan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shoval Gozlan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Shoval Gozlan kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Shoval Gozlan ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Shoval Gozlan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shoval Gozlan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Shoval Gozlan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shoval Gozlan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Shoval Gozlan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Shoval Gozlan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Shoval Gozlan 25 Nisan 1994 tarihinde Tiberias şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. İsrail uyrukludur.Gerçek adı da שובל גוזלן şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Shoval Gozlan Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Top Sport Services yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hapoel Haifa futbol takımında oynamaktadır. Hapoel Haifa takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Shoval Gozlan'nin Hapoel Haifa ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Shoval Gozlan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Shoval Gozlan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Shoval Gozlan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Shoval Gozlan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Maccabi Haifa

1 Temmuz 2014 yılında Hapoel Tel Aviv

18 Ocak 2015 yılında Maccabi Haifa

19 Ocak 2015 yılında Hapoel Raanana

30 Haziran 2015 yılında Maccabi Haifa

16 Ocak 2017 yılında Kiryat Shmona

30 Haziran 2017 yılında Maccabi Haifa

1 Temmuz 2017 yılında Kiryat Shmona

4 Temmuz 2018 yılında Maccabi Netanya

28 Ocak 2019 yılında EN Paralimniou

30 Haziran 2019 yılında Maccabi Netanya

1 Temmuz 2019 yılında FC Ashdod

31 Temmuz 2020 yılında Maccabi Netanya

1 Ağustos 2020 yılında Hapoel Hadera

1 Temmuz 2022 yılında Hapoel Haifa

Shoval Gozlan kimdir

Shoval Gozlan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Shoval Gozlan şuan Hapoel Haifa takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Ironi Tiberias, Maccabi Haifa

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Shoval Gozlan nereli

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