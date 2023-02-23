Show kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Show Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Show adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Show Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Show 6 Mart 1999 tarihinde Luanda şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Angola uyrukludur.Gerçek adı da Manuel Luís Da Silva Cafumana şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Show Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini International Foot yapmaktadır. Show, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ludogorets Razgrad futbol takımında oynamaktadır. Ludogorets Razgrad takımına 28 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Show'nin Ludogorets Razgrad ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Show Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Show isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Show Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Show futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında 1º de Agosto

16 Temmuz 2019 yılında LOSC Lille B

13 Ağustos 2019 yılında B SAD

31 Temmuz 2020 yılında LOSC Lille B

12 Ağustos 2020 yılında Boavista

30 Haziran 2021 yılında LOSC Lille B

28 Ağustos 2021 yılında Ludogorets

Show Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Show şuan Ludogorets Razgrad takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Show Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

CD 1º de Agosto

Angola takımında 23 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 27 maçta 1 gol atmıştır.

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