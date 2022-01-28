Show TV ekranlarında yayınlanan Aziz dizisi yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. 11. bölümde Pierre, Aziz'e babasının ölümüyle ilgili gerçekleri bildiğini söylüyor. Diziyi kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde Show TV Aziz 11. bölüm full, tek parça izle | Aziz son bölüm Youtube izle linklerine yer verdik...

SHOW TV AZİZ 11. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | AZİZ SON BÖLÜM YOUTUBE İZLE

Aziz 11. bölümde, Pierre, Aziz'e babasının ölümüyle ilgili gerçekleri bildiğini söylerken Aziz'in Edip Payidar ile ilgili öğrenecekleri büyük merak konusu oluyor. Efnan'ın babasına karşı kendini savunması ve "Herkesin karşısında dağ gibi duracağım!" demesi dikkat çekiyor. Aziz ile Efnan'ın romantik dakikaları ise izleyicinin beğenisini kazanıyor.

SHOW TV AZİZ 11. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

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