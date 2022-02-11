Cuma günlerine damga vuran Show TV'nin sevilen dizisi Aziz yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Adem cephesinde ise gizem devam eder, Adem Aziz’in elinden atölyesini alacak mıdır? Dizini yeni bölümünü kaçıran ve yeniden izlemek isteyenler için Show TV Aziz 13. bölüm full, tek parça izle | Aziz son bölüm izle Youtube linki haberimizde...

SHOW TV AZİZ 13. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | AZİZ SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Aziz, sınırdaki çatışmada ağır yaralanan Mustafa’yı kurtarmak için büyük bir tehlikeye atılır.

Pierre silahların kaçırıldığını ve şehre erzak sokulduğunu öğrenir. Galip ise istemeden bu mevzuya dahil olup Aziz’e yardım etmeye mecbur kalır.

Aziz yanında olanları aklamaya çalışırken, tüm Payidarlar kendilerini gizemli bir yolculuğun içinde bulurlar… Adem cephesinde ise gizem devam eder, Adem Aziz’in elinden atölyesini alacak mıdır?

Peki ya bu sırada Aziz, ezeli düşmanı Pierre’den yardım isteyen Efnan’ı affedebilecek midir?

SHOW TV AZİZ 13. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

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AZİZ SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE