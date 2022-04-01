Recai Karagöz'ün yönettiği, Show TV ekranlarında yayınlanan Aziz dizisinin yeni bölümünde Kenan, Pierre ve Galip’in de desteğiyle şehirdeki ticaret dengesini alt üst edecek bir yola başvurur. Aziz gözünü açar açmaz kendini beklenmedik olaylar arasında bulurken neler olacaktır? Diziyi izlemek isteyenler için Show TV Aziz 20. bölüm full, tek parça izle | Aziz son bölüm izle Youtube haberimizde...

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Kenan, Pierre ve Galip’in de desteğiyle şehirdeki ticaret dengesini alt üst edecek bir yola başvurur. Böylece Aziz, gözünü açar açmaz çetin bir mücadelenin içine girer ve düşman cephesine karşı büyük bir savaş başlatır.

Adem’in şiddetine dayanamayan Dilruba herkesi tedirgin edecek bir karar alır. Efnan Pierre’den kurtulmak isterken onun eline büyük bir koz vermiştir. Bu koz Aziz ve Efnan aşkının bir kere daha sınanmasına neden olacaktır.

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