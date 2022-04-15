Ekranların sevilen dizisi Aziz 21. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Heyecan dolu yeni bölümde Adem’in Dilruba’nın hamile olduğunu öğrenmesiyle aile içindeki tüm dengeler değişir. Diziyi kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde Show TV Aziz 21. bölüm full, tek parça izle | Aziz son bölüm izle Youtube linklerine yer verdik. İyi seyirler...

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Adem’in Dilruba’nın hamile olduğunu öğrenmesiyle aile içindeki tüm dengeler değişir. Bu sırada Efnan, Dilruba’nın herkesten sakladığı sırrını öğrenir ancak Dilruba’nın da elinde Efnan’ı köşeye sıkıştıracak büyük bir koz vardır.

Adem’in Aziz’e zarar vereceğini öğrenen Dilruba’nın hamlesi herkesi şaşkına çevirir. Pierre’in oynadığı son oyunla Aziz ve Efnan aşkı, bir kez daha büyük bir darbe alacaktır…

SHOW TV AZİZ 21. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

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