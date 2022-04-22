Show TV ekranlarında yayınlanan Aziz dizisi 22 Nisan Cuma akşamı 22. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yeni bölümde Pierre Aziz’in karşısına çıkardığı sürpriz adayın kazanması için emin adımlarla ilerler ve Aziz’i her anlamda köşeye sıkıştırır. Diziyi izlemek isteyenler için haberimizde Show TV Aziz 22. bölüm full, tek parça izle | Aziz son bölüm izle Youtube linklerine yer verdik...

SHOW TV AZİZ 22. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | AZİZ SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Bu sırada şehirde, milletvekili seçimlerinin heyecanı yaşanmaktadır. Pierre Aziz’in karşısına çıkardığı sürpriz adayın kazanması için emin adımlarla ilerler ve Aziz’i her anlamda köşeye sıkıştırır. Aziz için şimdiye kadarki en zorlayıcı süreç başlamıştır.

Aziz Dilruba’yı Adem’in şiddetinden korumaya çalışırken, Dilruba Aziz’e beklenmedik bir teklifle gelir. Bu şaşırtıcı teklifin ardından Efnan ve Adem, en büyük korkularıyla yüzleşmek zorunda kalacaklardır.

SHOW TV AZİZ 22. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

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