Show TV ekranlarında yayınlanan Aziz dizisi 23. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Aziz kendisine verilen görevi vatan aşkıyla kabul ederken birçok şeyi arkasında bırakmak zorunda kalır. Aziz ve Efnan aşkı bu durumdan nasıl etkilenecek. Show TV Aziz 23. bölüm full, tek parça izle | Aziz son bölüm izle Youtube haberimizde...

SHOW TV AZİZ 23. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | AZİZ SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Aziz’in karşısına çıkan gizemli bir adam hiç beklenmedik bir şekilde Aziz’e yeni bir görev teklif eder. Aziz bu görevi vatan aşkıyla kabul ederken birçok şeyi arkasında bırakmak zorunda kalır.

Efnan ise olanlardan habersiz Aziz’in gizlediği sırrın peşinden giderken Pierre seçimlere hile karıştırmak için akla gelmeyecek bir plan yapar.

Bu planı öğrenen Aziz ise onu bozmak için elinden geleni yapacaktır. Tüm bunlar olurken şehirden ayrılmak üzere olan Dilruba ise Adem yüzünden bebeğini kaybetme tehlikesiyle yüz yüze kalacaktır.

SHOW TV AZİZ 23. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

AZİZ DİZİSİ SON BÖLÜM İZLE SHOW TV

AZİZ SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE