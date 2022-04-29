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Show TV Aziz 23. bölüm full, tek parça izle | Aziz son bölüm izle Youtube

Aziz'in 23. bölümünde Aziz’in karşısına çıkan gizemli bir adam hiç beklenmedik bir şekilde Aziz’e yeni bir görev teklif eder. Aziz ne yapacak? Diziyi izlemek isteyenler için Show TV Aziz 23. bölüm full, tek parça izle | Aziz son bölüm izle Youtube haberimizde...

Show TV Aziz 23. bölüm full, tek parça izle | Aziz son bölüm izle Youtube

Show TV ekranlarında yayınlanan Aziz dizisi 23. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Aziz kendisine verilen görevi vatan aşkıyla kabul ederken birçok şeyi arkasında bırakmak zorunda kalır. Aziz ve Efnan aşkı bu durumdan nasıl etkilenecek. Show TV Aziz 23. bölüm full, tek parça izle | Aziz son bölüm izle Youtube haberimizde... 

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Aziz’in karşısına çıkan gizemli bir adam hiç beklenmedik bir şekilde Aziz’e yeni bir görev teklif eder. Aziz bu görevi vatan aşkıyla kabul ederken birçok şeyi arkasında bırakmak zorunda kalır.

Show TV Aziz 23. bölüm full, tek parça izle | Aziz son bölüm izle Youtube

Efnan ise olanlardan habersiz Aziz’in gizlediği sırrın peşinden giderken Pierre seçimlere hile karıştırmak için akla gelmeyecek bir plan yapar.

Show TV Aziz 23. bölüm full, tek parça izle | Aziz son bölüm izle Youtube

Bu planı öğrenen Aziz ise onu bozmak için elinden geleni yapacaktır. Tüm bunlar olurken şehirden ayrılmak üzere olan Dilruba ise Adem yüzünden bebeğini kaybetme tehlikesiyle yüz yüze kalacaktır.

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Show TV Aziz 23. bölüm full, tek parça izle | Aziz son bölüm izle Youtube

Bölge Gündem Editör Ekibi
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