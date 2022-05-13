Show TV Aziz 25. bölüm full, tek parça izle | Aziz son bölüm izle Youtube

Cuma akşamları izleyici karşısına çıkan Aziz dizisi 25. bölümüyle Show TV ekranlarında yayınlandı. Yeni bölümünde Aziz ise Pierre’e oynadığı oyundan memnun hayatına devam ederken onun kendisinden bir şeyler sakladığının farkında olan Efnan ilişkileri için endişelidir. Diziyi izlemek isteyenler için haberimizde Show TV canlı yayın Aziz 25. bölüm full, tek parça izle | Aziz son bölüm izle Youtube linklerine yer verdik...

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Pierre Aziz’i yakaladığını zannederken aslında oyuna düşürüldüğünü anlar. Aziz ise Pierre’e oynadığı oyundan memnun hayatına devam ederken onun kendisinden bir şeyler sakladığının farkında olan Efnan ilişkileri için endişelidir.

Dilruba’nın gidişi yüzünden Galip’le ters düşen Adem ise kendisini babasına kanıtlamak için Efnan’la yeni bir yola çıkar. Bu yolda en büyük destekçileri ise Ankara tarafından üzerine büyük bir sorumluluk verilen Aziz olacaktır.

SHOW TV AZİZ 25. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

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