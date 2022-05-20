Cuma günleri Show TV ekranlarında yayınlanan Aziz dizisi 26. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Dizinin yeni bölümünde Kenan’ın dört bir koldan sıkıştırılması onu bir yol ayrımına götürür. Efnan ise içinde bulunmuş olduğu durumdan kurtulmak isterken yılların üzerini örttüğü büyük bir sırrı öğrenir. Heyecan dolu dizinin yeni bölümünü izlemek isteyenler için Show TV Aziz 26. bölüm full, tek parça izle | Aziz son bölüm izle Youtube haberimizde...

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Pierre’in almış olduğu darbe onun Hatay’daki varlığını tehlikeye sokar. Ancak Pierre, Hatay’dan öylece vazgeçecek değildir.

Kenan’ın dört bir koldan sıkıştırılması onu bir yol ayrımına götürür. Kenan gücünü kaybetmemek adına Aziz’in kimliğini deşifre etmek için büyük bir oyuna girer ve Efnan’ı bu uğurda yem olarak kullanır!

Kenan’ın Efnan üzerinden kurduğu oyun Pierre’in harekete geçmesine ve Aziz’e tuzak kurmasına neden olur. Efnan ise içinde bulunmuş olduğu durumdan kurtulmak isterken yılların üzerini örttüğü büyük bir sırrı öğrenir.

Aziz, Efnan’ın hayatının tehlikeye girişiyle bir yol ayrımına gelir. Efnan’ı kurtarabilmek için önünde iki seçenek vardır ve bu seçeneklerden biri ölüme çıkmaktadır. Aziz, Efnan için ölümü göze alıp sevdiği kadını kurtarabilecek midir?

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