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Show TV Aziz 26. bölüm full, tek parça izle | Aziz son bölüm izle Youtube

Aziz'in yeni bölümünde Pierre’in almış olduğu darbe onun Hatay’daki varlığını tehlikeye sokar. Ancak Pierre, Hatay’dan öylece vazgeçecek değildir. Diziyi izlemek isteyenler için Show TV Aziz 26. bölüm full, tek parça izle | Aziz son bölüm izle Youtube linki haberimizde...

Show TV Aziz 26. bölüm full, tek parça izle | Aziz son bölüm izle Youtube

Cuma günleri Show TV ekranlarında yayınlanan Aziz dizisi 26. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Dizinin yeni bölümünde Kenan’ın dört bir koldan sıkıştırılması onu bir yol ayrımına götürür. Efnan ise içinde bulunmuş olduğu durumdan kurtulmak isterken yılların üzerini örttüğü büyük bir sırrı öğrenir. Heyecan dolu dizinin yeni bölümünü izlemek isteyenler için Show TV Aziz 26. bölüm full, tek parça izle | Aziz son bölüm izle Youtube haberimizde... 

SHOW TV  AZİZ 26. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | AZİZ SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Pierre’in almış olduğu darbe onun Hatay’daki varlığını tehlikeye sokar. Ancak Pierre, Hatay’dan öylece vazgeçecek değildir.

Show TV Aziz 26. bölüm full, tek parça izle | Aziz son bölüm izle Youtube

Kenan’ın dört bir koldan sıkıştırılması onu bir yol ayrımına götürür. Kenan gücünü kaybetmemek adına Aziz’in kimliğini deşifre etmek için büyük bir oyuna girer ve Efnan’ı bu uğurda yem olarak kullanır!
Kenan’ın Efnan üzerinden kurduğu oyun Pierre’in harekete geçmesine ve Aziz’e tuzak kurmasına neden olur. Efnan ise içinde bulunmuş olduğu durumdan kurtulmak isterken yılların üzerini örttüğü büyük bir sırrı öğrenir.

Show TV Aziz 26. bölüm full, tek parça izle | Aziz son bölüm izle Youtube

Aziz, Efnan’ın hayatının tehlikeye girişiyle bir yol ayrımına gelir. Efnan’ı kurtarabilmek için önünde iki seçenek vardır ve bu seçeneklerden biri ölüme çıkmaktadır. Aziz, Efnan için ölümü göze alıp sevdiği kadını kurtarabilecek midir?

SHOW TV AZİZ 26. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE 

AZİZ DİZİSİ SON BÖLÜM İZLE SHOW TV

AZİZ SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Show TV Aziz 26. bölüm full, tek parça izle | Aziz son bölüm izle Youtube

Bölge Gündem Editör Ekibi
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