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Show TV Aziz 27. bölüm full, tek parça izle | Aziz son bölüm izle Youtube

Show TV ekranlarının sevilen dizilerinden olan Aziz 27. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Efnan'ın Kenan tarafından alıkonulması Pierre, Aziz ve Kenan arasında büyük bir hesaplaşmanın kapısını aralar. Dizinin yeni bölümünü kaçırmadan izlemek isteyenler haberimizde bulunan Show TV Aziz 27. bölüm full, tek parça izle | Aziz son bölüm izle Youtube linklerine ulaşabilir...

Show TV Aziz 27. bölüm full, tek parça izle | Aziz son bölüm izle Youtube

 O3 Medya imzalı, ilk bölümü 5 Kasım 2021 tarihinde yayınlanan, Recai Karagöz'ün yönettiği Aziz dizisinin yeni bölümünde Gün sonunda kazanan kim olacaktır? Diziyi kaçırmadan izlemek isteyenler  Show TV  Aziz 27. bölüm full, tek parça izle | Aziz son bölüm izle Youtube linklerine ulaşabilir...

Show TV Aziz 27. bölüm full, tek parça izle | Aziz son bölüm izle Youtube

SHOW TV AZİZ 27. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | AZİZ SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Efnan'ın Kenan tarafından alıkonulması Pierre, Aziz ve Kenan arasında büyük bir hesaplaşmanın kapısını aralar. Efnan'ın Kenan konusunda söyleyecekleri Pierre'in geri adım atmasına sebep olur. Pierre eline geçen fırsatla kimsenin hesap edemediği bir planı devreye sokar! Hatay seçimlerinin gerçekleştirilecek olması basının ilgisini çeker. Pierre, Hatay'ın demokrasi ile tanışacağını müjdelerken Aziz'in hedefinde Hatay'a gelen gazetecilerden Zehra vardır. Aziz, Pierre'in gerçek yüzünü ortaya çıkarabilmek için güven kazanmalıdır! Seçim telaşı yaşayan Hatay'da beklenmeyen bir gelişme olur. Pierre'in planı yolunda ilerlerken Kenan aile geçmişini açıklamaya karar verir. Ancak Aziz yaşananların izini sürmektedir. Her ne yaşanılmış olursa olsun gerçeklerin ortaya çıkma gibi bir huyu vardır! Gün sonunda kazanan kim olacaktır?

Show TV Aziz 27. bölüm full, tek parça izle | Aziz son bölüm izle Youtube

Proje tasarımını Necati Şahin'in gerçekleştirdiği, yönetmen koltuğunda Recai Karagöz'ün oturduğu, senaryosunu Ali Onur Sütsataner'in kaleme aldığı dizinin kadrosunda; Murat Yıldırım, Simay Barlas, Ahmet Mümtaz Taylan, Fırat Tanış, Güven Murat Akpınar, Eren Hacısalihoğlu, Suzan Kardeş, Elif Sönmez ve Füsun Demirel ve Meral Çetinkaya yer alıyor. Bu güçlü kadroya ayrıca Cenan Çamyurdu, Haydar Köyel, Berkay Akın, Mehmet Avdan, Özgür Onan, İmren Şengel gibi birbirinden değerli isimler de eşlik ediyor.

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Show TV Aziz 27. bölüm full, tek parça izle | Aziz son bölüm izle Youtube

Bölge Gündem Editör Ekibi
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