Recai Karagöz'ün yönettiği, aksiyon ve dram türündeki Türk yapımı televizyon dizisi olan O3 Medya yapımı Aziz dizisi yeni bölümüyle Show TV ekranlarında seyirci karşısına çıktı. Murat Yıldırım'ın başarılı oyunculuğuyla dikkat çektiği dizi 9.bölümü ile ekranlara geldi. Fransızların karşı hamlesi ne olacak? Show TV Aziz 9. bölüm full, tek parça izle | Aziz son bölüm Youtube izle haberimizde...

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Babasının ve tüm emekçilerin hakkını savunmak adına, karşısındaki amcası dahi olsa savaşa hazırdır. Aziz’in önderliğinde birleşen Türkler, değerlerini muhafaza etmek adına sokağa çıkıp haklarını savunurlar. Bu güç karşısında çıkışsız kalan Fransızların karşı hamlesi ne olacaktır? İmkansızlıklar imkan yaratırken, aşk da sessiz kalmayacak, aşk ve değerler baş kaldıracak.

SHOW TV AZİZ 9. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

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