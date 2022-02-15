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Show TV Baba 1. bölüm full, tek parça izle | Baba ilk bölüm izle Youtube

Haluk Bilginer ve Tolga Sarıtaş'ın başrollerinde olduğu, bir süredir merakla beklenen dizi Baba ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Diziyi kaçırmak istemeyenler haberimizde bulunan Show TV Baba 1. bölüm full, tek parça izle | Baba ilk bölüm izle Youtube linklere ulaşabilir...

Show TV Baba 1. bölüm full, tek parça izle | Baba ilk bölüm izle Youtube

Ay Yapım imzalı, ilk bölümü 15 Şubat 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Çağrı Bayrak'ın yaptığı, senaryosunu Gökhan Horzum ve Ekin Atalar'ın kaleme aldığı Baba dizisi ilk bölümüyle seyirci karşısına çıkıyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla ilgi çeken diziyi kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde Show TV Baba 1. bölüm full, tek parça izle | Baba ilk bölüm izle Youtube linkine yer verdik. 

Show TV Baba 1. bölüm full, tek parça izle | Baba ilk bölüm izle Youtube

SHOW TV BABA 1. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | BABA İLK BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Saruhanlı ailesi, Ödemiş’te bir aile apartmanında hep beraber mütevazı bir hayat süren, geleneklerine bağlı, kalabalık bir aile…

Ailenin reisi Emin Saruhanlı; mütedeyyin, aile değerlerine sıkı sıkıya bağlı ve otoriter bir baba… Emin’in en küçük oğlu Kadir Saruhanlı’nın bayram ziyareti için eve dönüşü baba ile oğul arasında eski defterlerin açılmasına sebep olur.

Show TV Baba 1. bölüm full, tek parça izle | Baba ilk bölüm izle Youtube

Yaşanan bir uçak kazası Saruhanlı ailesinin kaderini tamamen değiştirir. Saruhanlı ailesinin zorluklarla dolu yeni hayatı başlarken, Emin ailesini korumak için hayatının en büyük sınavı ile karşı karşıya kalır.

SHOW TV BABA 1. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

BABA İLK BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Show TV Baba 1. bölüm full, tek parça izle | Baba ilk bölüm izle Youtube

Bölge Gündem Editör Ekibi
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