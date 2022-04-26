Show TV Baba 11. bölüm full, tek parça izle | Baba son bölüm izle Youtube

Oyuncu kadrosu ve konusuyla izleyiciyi Show TV ekranına kilitlemeyi başaran dizilerden olan Baba 11. bölümüyle dikkatleri üzerine çekiyor. Bu bölümde Servet’in bir sonraki planını çözmeye çalışan Kadir, ailesini korumak için bazı önlemler alır. Dizinin son bölümünü kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler haberimizde bulunan Show TV canlı yayın Baba 11. bölüm full, tek parça izle | Baba son bölüm izle Youtube linklerine ulaşabilir....

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Servet’in bir sonraki planını çözmeye çalışan Kadir, ailesini korumak için bazı önlemler alır. Büşra’yı mutlu etmek için çabalayan İlhan, beklenmedik bir hamle yapar. Eve gelen sürpriz bir misafir yüzünden Fazilet, zor bir kararın eşiğine gelir.

Kendini toplamaya çalışan Emin hiç beklemediği bir darbe daha alır. Büşra ve İlhan hayatlarının en mutlu gününü yaşarken, İlhan aldığı haberle yıkılır. Servet, ailesine karşı en büyük kozunu oynarken, Kadir bir kez daha kendini büyük bir belanın içinde bulur.

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