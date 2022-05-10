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Show TV Baba 12. bölüm full, tek parça izle | Baba son bölüm izle Youtube

Ekraqnların sevilen dizisi Baba 12. bölümüyle Show TV ekranlarında izleyici karşısına çıktı. Bu bölümde Gözaltındaki Kadir, nezarette hiç beklemediği biriyle karşılaşır. Diziyi izlemek isteyenler haberimizde bulunan Show TV Baba 12. bölüm full, tek parça izle | Baba son bölüm izle Youtube linklerine ulaşabilir...

Show TV Baba 12. bölüm full, tek parça izle | Baba son bölüm izle Youtube

İlk bölümü 15 Şubat 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Çağrı Bayrak'ın yaptığı, senaryosunu Gökhan Horzum ve Ekin Atalar'ın kaleme aldığı Baba dizisinin son bölümünde Servet’in liderliği aileyi ikiye böler. Diziyi izlemek isteyenler için haberimizde Show TV Baba 12. bölüm full, tek parça izle | Baba son bölüm izle Youtube linklerine yer verdik...

Show TV Baba 12. bölüm full, tek parça izle | Baba son bölüm izle Youtube

SHOW TV BABA 12. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | BABA SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Servet’in liderliği aileyi ikiye böler. Gözaltındaki Kadir, nezarette hiç beklemediği biriyle karşılaşır.
Yeniden ailesinin başına geçen Emin, ev arayışı sırasında aldığı bir haberle yıkılır. Servet’in yaptıklarını öğrenen Kadir’in abisiyle yaşadığı yüzleşme çok sert olur.

Show TV Baba 12. bölüm full, tek parça izle | Baba son bölüm izle Youtube

Babasının ölümünden Kadir’i sorumlu tutan İlhan, Büşra ile karşı karşıya gelir. Ailesini ziyaret eden Büşra, Emin’den beklemediği bir karşılık alırken, Cansu’nun gerçek yüzünü öğrenen Kadircan, kendini büyük bir açmazda bulur. İlhan, Kadir’e bedel ödetmek için çok tehlikeli bir karar alır.

SHOW TV BABA 12. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

BABA SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Show TV Baba 12. bölüm full, tek parça izle | Baba son bölüm izle Youtube

Bölge Gündem Editör Ekibi
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