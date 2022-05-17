Show TV Baba 13. bölüm full, tek parça izle | Baba son bölüm izle Youtube

Ay Yapım imzalı, ilk bölümü 15 Şubat 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Çağrı Bayrak'ın yaptığı, senaryosunu Gökhan Horzum ve Ekin Atalar'ın kaleme aldığı Baba dizisi 13. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Ailenin her şeye rağmen ayakta kaldığını ve mutlu olduğunu gören Servet, aileyi huzursuz etmek için uğraşır. Diziyi izlemek isteyenler haberimizde bulunan Show TV canlı yayın Baba 13. bölüm full, tek parça izle | Baba son bölüm izle Youtube linklerine ulaşabilir...

SHOW TV BABA 13. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | BABA SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

İlhan ve Kadir arasında büyük bir yüzleşme gerçekleşirken Kadir, İlhan’ın durmayacağını anlar. İlhan’ın hedefinde ise bu defa Kadir’in sevdikleri vardır. Yeni hayatlarına alışmaya çalışan Emin ve ailesi geçimlerini sağlayabilmek için çalışmaya başlar.

Ailenin her şeye rağmen ayakta kaldığını ve mutlu olduğunu gören Servet, aileyi huzursuz etmek için uğraşır. Başı derde giren Sevil’in yanına koşan Kadir, hiç beklemediği bir vedalaşma yaşar. İlhan, Kadir’e karşı oynayacağı oyunda Emin’i kullanırken Kadir kendini alevlerin içinde bulur.

SHOW TV BABA 13. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

BABA SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE