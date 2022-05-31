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Show TV Baba 15. bölüm sezon finali full, tek parça izle | Baba sezon finali izle Youtube

Ay Yapım imzalı, ilk bölümü 15 Şubat 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Çağrı Bayrak'ın yaptığı, senaryosunu Gökhan Horzum ve Ekin Atalar'ın kaleme aldığı Baba dizisi bu akşam sezona ara veriyor. Diziyi kaçırmadan izlemek isteyenler haberimizde bulunan Show TV Baba 15. bölüm sezon finali full, tek parça izle | Baba sezon finali izle Youtube linklerine ulaşabilir...

Show TV Baba 15. bölüm sezon finali full, tek parça izle | Baba sezon finali izle Youtube

Haluk Bilginer ve Tolga Sarıtaş'ın başrollerinde olduğu Baba dizisi 15. bölümüyle sezona ara veriyor. Bu bölümde İlhan, Kadir’den yediği darbeden sonra karşılığını vermek için harekete geçer. Servet karşı karşıya kaldığı gerçeklerden sonra dibe batarken Firuz’la yaptığı işbirliği bütün aileyi tehlikeye atar. Dizinin sezon finalini kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde Show TV Baba 15. bölüm sezon finali full, tek parça izle | Baba sezon finali izle Youtube linklerine yer verdik. İyi seyirler...

Show TV Baba 15. bölüm sezon finali full, tek parça izle | Baba sezon finali izle Youtube

SHOW TV BABA 15. BÖLÜM SEZON FİNALİ FULL, TEK PARÇA İZLE | BABA SEZON FİNALİ İZLE YOUTUBE

İlhan, Kadir’den yediği darbeden sonra karşılığını vermek için harekete geçer. Servet karşı karşıya kaldığı gerçeklerden sonra dibe batarken Firuz’la yaptığı işbirliği bütün aileyi tehlikeye atar.

Show TV Baba 15. bölüm sezon finali full, tek parça izle | Baba sezon finali izle Youtube

Ailesinin yanına dönen Kadircan, Cansu’yla büyük bir yüzleşme yaşar. Bu yüzleşme onun hayatını tamamen değiştirirken Kadir bütün aileyi toparlamaya çalışır. Büşra, Ferit'in katilini bulmak için Elif’le el ele verir. Yaşar’ın Kadircan’la ilgili verdiği bir karar, Binnur ve Yaşar arasında büyük bir gerilime neden olur. İlhan ve Kadir kozlarını paylaşmak için karşı karşıya gelirken Büşra kendisini çok büyük bir tehlikenin içinde bulur.

SHOW TV BABA 15. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE 

BABA SEZON FİNALİ İZLE YOUTUBE

Show TV Baba 15. bölüm sezon finali full, tek parça izle | Baba sezon finali izle Youtube

Bölge Gündem Editör Ekibi
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