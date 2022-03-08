Salı akşamlarına damga vuran dizi Baba 4. bölümüyle Show TV izleyicisi karşısına çıktı. 4. bölümde Emin başına gelenleri herkesten saklamaya çalışırken, Kadir’in eve dönüşü aile içinde yeni anlaşmazlıkları da beraberinde getirir. Diziyi kaçıranlar ve tekrar izlemek isteyenler için haberimizde Show TV Baba 4. bölüm full, tek parça izle | Baba son bölüm izle Youtube linklerine yer verdik...

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Emin başına gelenleri herkesten saklamaya çalışırken, Kadir’in eve dönüşü aile içinde yeni anlaşmazlıkları da beraberinde getirir. Kadir, ailenin yeni hayatına uyum sağlaması için ipleri eline almaya başlar. Ancak bu hiç kolay olmayacaktır.

Saruhanlı ailesi dört bir yandan sınanırken Kadir hem Emin’le hem de İlhan’la mücadele etmek zorunda kalır. İlhan’ın hamleleri Saruhanlı ailesinde sancılı günlerin başlangıcı olur. Kadir, kardeşlerini korumak için harekete geçse de artık her şey için çok geçtir. Emin’in aldığı karar ise ailedeki bütün dengeleri değiştirecektir.

SHOW TV BABA 4. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

BABA SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE