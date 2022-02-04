Recai Karagöz'ün yönettiği, aksiyon ve dram türündeki Türk yapımı televizyon dizisi olan O3 Medya yapımı Aziz dizisi yeni bölümüyle Show TV ekranlarında seyirci karşısına çıktı. Murat Yıldırım'ın başarılı oyunculuğuyla dikkat çektiği dizi 11. bölümü ile ekranlara geldi. Dizinin yeni bölümünü izlemek isteyenler dizi linklerine tıklayarak izleyebilir...Show TV Canlı Yayın Aziz 12. bölüm full, tek parça izle | Aziz son bölüm Youtube izle haberimizde...

SHOW TV CANLI YAYIN AZİZ 12. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | AZİZ SON BÖLÜM YOUTUBE İZLE

Babasının gizemli ölümünün ardındaki sır perdesini aralayan Aziz, yeni bir hamle yapmak üzere harekete geçer. Bu sırada Türklerin cesur direnişi üzerine Fransızlar şehirde baskıyı artırıp ambargo başlatmıştır. Türkler açlık ve kıtlıkla acı bir şekilde sınanmaktadır. Aziz babasının intikamını almak ve halkı bu zulümden kurtarmak için tehlikeli bir yola girer. Tüm bunlar olurken Efnan’la ilgili şaşırtıcı bir gerçeği öğrenmesi Aziz’de derin bir hayal kırıklığına neden olur. Aziz bu çetin mücadele için amansız bir yolculuğa çıkarken arkasında gözü yaşlı Efnan’ı bırakır. Efnan’ın bu süreçteki destekçisi ise amansız rakibi Dilruba olacaktır…

SHOW TV CANLI YAYIN AZİZ 12. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

AZİZ TEK PARÇA İZLE

AZİZ SON BÖLÜM YOUTUBE İZLE

​​​​​​​