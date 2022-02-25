Recai Karagöz'ün yönettiği, aksiyon ve dram türündeki O3 Medya yapımı olan Aziz dizisi Show TV ekranlarında cuma akşamları izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Son olarak 14. bölümü yayınlanan dizinin yeni bölümü merakla bekleniyor. Bu bölümde Dilruba’nın Adem’le evlenmesinin sebebinin Aziz olduğunu bilmek Efnan’ı içten içe tedirgin ederken, Dilruba ile aynı çatı altında yaşamak onun için daha zor olacaktır... Diziyi kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde Show TV canlı yayın Aziz 15. bölüm full, tek parça izle | Aziz son bölüm izle Youtube linklerine yer verdik. İyi seyirler...

SHOW TV CANLI YAYIN AZİZ 15. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | AZİZ SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Efnan Aziz’in Pierre’e zarar verip başını derde sokmasından korkmaktadır. Dilruba’nın Adem’le evlenmesinin sebebinin Aziz olduğunu bilmek Efnan’ı içten içe tedirgin ederken, Dilruba ile aynı çatı altında yaşamak onun için daha zor olacaktır...

Adem ise Aziz ve Dilruba hakkında öğrendiği bir sırla darmadağın olur. Tüm bunlar olurken Pierre’in Efnan’ı cinayet suçuyla sıkıştırması, Aziz’i artık geri dönüşü olmayan bir yola sokacak ve şehirdeki tüm dengeler alt üst olacaktır…

AZİZ 15. BÖLÜM CANLI İZLE

SHOW TV CANLI YAYIN AZİZ 15. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

AZİZ SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE