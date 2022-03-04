Cuma akşamlarına damga vuran Aziz dizisi 16. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Dizinin bu bölümünde Adem, Dilruba ve Aziz’in geçmişini sindirmekte zorlanırken şehre bir yabancı gelir. Yeni bölümü kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde Show TV canlı yayın Aziz 16. bölüm full, tek parça izle | Aziz son bölüm izle Youtube linklerine yer verdik. İyi seyirler...

SHOW TV CANLI YAYIN AZİZ 16. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | AZİZ SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Aziz Pierre’i yok etmek için son sürat hareket ederken Fransızlar şehirde baskılarını arttırırlar.Bu baskılara boyun eğmeyen Aziz oldukça tehlikeli bir oyunun içine girer. Adem, Dilruba ve Aziz’in geçmişini sindirmekte zorlanırken şehre bir yabancı gelir. Bu yabancıyla yolu kesişen Adem’de değişim rüzgarları esmeye başlar.

Bu sırada Andre cinayeti, Efnan’ı giderek köşeye sıkıştırır. Aziz’in kendisini kurtarmak için yapacaklarından korkan Efnan, zor da olsa bir karar vermiştir. Efnan artık Aziz’i, kendi kaderinin tutsaklığından azat edecektir…

AZİZ 16. BÖLÜM CANLI İZLE

SHOW TV CANLI YAYIN AZİZ 16. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

AZİZ SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE