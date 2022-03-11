Aziz dizisi 11 Mart Cuma akşamı yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Bu bölümde Sevdiği kadını bu amansız çıkmazdan kurtarmak isteyen Aziz, bir an bile düşünmeden kendi canını ortaya koyar. Yeni bölümü kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde Show TV canlı yayın Aziz 17. bölüm full, tek parça izle | Aziz son bölüm izle Youtube linklerine yer verdik. İyi seyirler...

SHOW TV CANLI YAYIN AZİZ 17. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | AZİZ SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Aziz Efnan’ın dönmemek üzere gittiğini öğrenince onu bulmak üzere yola çıkar.

Bu sancılı yolculuk esnasında ise, Efnan’ın büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kalarak ölümle sınandığını öğrenir.

Sevdiği kadını bu amansız çıkmazdan kurtarmak isteyen Aziz, bir an bile düşünmeden kendi canını ortaya koyar. Ancak bu sefer Pierre, Aziz’in canından daha önemli bir hedefin peşindedir. Bu olayda kimi çıkarlarını kimiyse sevdiğini kollamak üzere hareket ederken, Efnan’ın akıbeti tüm sırrını korumaya devam edecektir.

AZİZ 17. BÖLÜM CANLI İZLE

SHOW TV CANLI YAYIN AZİZ 17. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

AZİZ SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE