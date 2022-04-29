Show TV ekranlarında yayınlanan Aziz dizisi 23. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Aziz kendisine verilen görevi vatan aşkıyla kabul ederken birçok şeyi arkasında bırakmak zorunda kalır. Dizinin yeni bölümünü kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde Show TV canlı yayın Aziz 23. bölüm full, tek parça izle | Aziz son bölüm izle Youtube linklerine yer verdik...

SHOW TV CANLI YAYIN AZİZ 23. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | AZİZ SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Aziz’in karşısına çıkan gizemli bir adam hiç beklenmedik bir şekilde Aziz’e yeni bir görev teklif eder. Aziz bu görevi vatan aşkıyla kabul ederken birçok şeyi arkasında bırakmak zorunda kalır.

Efnan ise olanlardan habersiz Aziz’in gizlediği sırrın peşinden giderken Pierre seçimlere hile karıştırmak için akla gelmeyecek bir plan yapar.

Bu planı öğrenen Aziz ise onu bozmak için elinden geleni yapacaktır. Tüm bunlar olurken şehirden ayrılmak üzere olan Dilruba ise Adem yüzünden bebeğini kaybetme tehlikesiyle yüz yüze kalacaktır.

AZİZ 23. BÖLÜM CANLI İZLE

SHOW TV CANLI YAYIN AZİZ 23. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

AZİZ SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE