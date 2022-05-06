O3 Medya imzalı, ilk bölümü 5 Kasım 2021 tarihinde yayınlanan, Recai Karagöz'ün yönettiği Aziz dizisi yeni bölümüyle Show TV izleyicisi karşısına çıkıyor. Dizinin 24. bölümünde Galip’in tutuklanması Payidarlar’ın zor günler yaşamasına neden olur. Diziyi kaçırmadan izlemek isteyenler haberimizden Show TV canlı yayın Aziz 24. bölüm full, tek parça izle | Aziz son bölüm izle Youtube linklerine ulaşabilir...

SHOW TV CANLI YAYIN AZİZ 24. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | AZİZ SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Aziz’in yeni görevi, Aziz-Efnan ilişkisinde yeni bir perde açar. Efnan, Aziz ile ilgili kaygılanmaya başlar. Pierre, Aziz’in kendi yerine aday gösterdiği Galiple ilgili harekete geçer. Galip’in tutuklanması Payidarlar’ın zor günler yaşamasına neden olur.

Bu sırada Dilruba hayata dönmüştür. Adem ile Dilruba arasında buzlar erirken, Dilruba çocuğunun geleceği için bir karara varacaktır. Maskeli kahraman tarafından yenilgiye uğratılan Pierre, intikam almak için harekete geçer.

AZİZ 24. BÖLÜM CANLI İZLE

SHOW TV CANLI YAYIN AZİZ 24. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

AZİZ SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE