Cuma günleri Show TV ekranlarında yayınlanan Aziz dizisi 26. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Yeni bölümünde Kenan’ın dört bir koldan sıkıştırılması onu bir yol ayrımına götürür. Diziyi kaçırmadan izlemek isteyenler haberimizde bulunan Show TV canlı yayın Aziz 26. bölüm full, tek parça izle | Aziz son bölüm izle Youtube linklerine ulaşabilir...

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Pierre’in almış olduğu darbe onun Hatay’daki varlığını tehlikeye sokar. Ancak Pierre, Hatay’dan öylece vazgeçecek değildir.

Kenan’ın dört bir koldan sıkıştırılması onu bir yol ayrımına götürür. Kenan gücünü kaybetmemek adına Aziz’in kimliğini deşifre etmek için büyük bir oyuna girer ve Efnan’ı bu uğurda yem olarak kullanır!

Kenan’ın Efnan üzerinden kurduğu oyun Pierre’in harekete geçmesine ve Aziz’e tuzak kurmasına neden olur. Efnan ise içinde bulunmuş olduğu durumdan kurtulmak isterken yılların üzerini örttüğü büyük bir sırrı öğrenir.

Aziz, Efnan’ın hayatının tehlikeye girişiyle bir yol ayrımına gelir. Efnan’ı kurtarabilmek için önünde iki seçenek vardır ve bu seçeneklerden biri ölüme çıkmaktadır. Aziz, Efnan için ölümü göze alıp sevdiği kadını kurtarabilecek midir?

AZİZ 26. BÖLÜM CANLI İZLE

SHOW TV CANLI YAYIN AZİZ 26. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

AZİZ SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE