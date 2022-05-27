O3 Medya imzalı, ilk bölümü 5 Kasım 2021 tarihinde yayınlanan, Recai Karagöz'ün yönettiği Aziz dizisinin yeni bölümünde Gün sonunda kazanan kim olacaktır? Diziyi kaçırmadan izlemek isteyenler Show TV canlı yayın Aziz 27. bölüm full, tek parça izle | Aziz son bölüm izle Youtube linklerine ulaşabilir...

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Efnan'ın Kenan tarafından alıkonulması Pierre, Aziz ve Kenan arasında büyük bir hesaplaşmanın kapısını aralar. Efnan'ın Kenan konusunda söyleyecekleri Pierre'in geri adım atmasına sebep olur. Pierre eline geçen fırsatla kimsenin hesap edemediği bir planı devreye sokar! Hatay seçimlerinin gerçekleştirilecek olması basının ilgisini çeker. Pierre, Hatay'ın demokrasi ile tanışacağını müjdelerken Aziz'in hedefinde Hatay'a gelen gazetecilerden Zehra vardır. Aziz, Pierre'in gerçek yüzünü ortaya çıkarabilmek için güven kazanmalıdır! Seçim telaşı yaşayan Hatay'da beklenmeyen bir gelişme olur. Pierre'in planı yolunda ilerlerken Kenan aile geçmişini açıklamaya karar verir. Ancak Aziz yaşananların izini sürmektedir. Her ne yaşanılmış olursa olsun gerçeklerin ortaya çıkma gibi bir huyu vardır! Gün sonunda kazanan kim olacaktır?

Proje tasarımını Necati Şahin'in gerçekleştirdiği, yönetmen koltuğunda Recai Karagöz'ün oturduğu, senaryosunu Ali Onur Sütsataner'in kaleme aldığı dizinin kadrosunda; Murat Yıldırım, Simay Barlas, Ahmet Mümtaz Taylan, Fırat Tanış, Güven Murat Akpınar, Eren Hacısalihoğlu, Suzan Kardeş, Elif Sönmez ve Füsun Demirel ve Meral Çetinkaya yer alıyor. Bu güçlü kadroya ayrıca Cenan Çamyurdu, Haydar Köyel, Berkay Akın, Mehmet Avdan, Özgür Onan, İmren Şengel gibi birbirinden değerli isimler de eşlik ediyor.

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