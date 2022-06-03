O3 Medya imzalı, ilk bölümü 5 Kasım 2021 tarihinde yayınlanan, Recai Karagöz'ün yönettiği, aksiyon, dram, ve tarihi türündeki Türk televizyon dizisi olan Aziz'in konusu Hatay’da Fransız-Türk döneminde geçer. Aziz 28. bölümüyle 3 Haziran Cuma akşamı sezona ara veriyor. Diziyi kaçırmadan izlemek isteyenler haberimizde bulunan Show TV canlı yayın Aziz 28. bölüm sezon finali full, tek parça izle | Aziz sezon finali izle Youtube linklerine ulaşabilir...

SHOW TV CANLI YAYIN AZİZ 28. BÖLÜM SEZON FİNALİ FULL, TEK PARÇA İZLE | AZİZ SEZON FİNALİ İZLE YOUTUBE

Kenan’ın gerçek yüzünün ortaya çıkması ardına Aziz ve Kenan arasında büyük bir yüzleşme yaşanır. Efnan’ın Aziz ve Kenan’ın kardeş olduklarını bilip sakladığını öğrenen Aziz’le Efnan arasında soğuk rüzgarlar eser.

Pierre’in Zehra’yı yakalaması Aziz’in yeni bir plan yapmasına neden olur. Aziz, Zehra’yı kurtarıp milli mücadeleye katkı sağlamak için kendini feda etmeye hazırdır. Aziz’in girdiği zorlu yolda herkes tek yürek olur.

Efnan, Aziz’in zorlu yolunda ondan haber alamaz. Ancak Efnan, Aziz’i bulup onu görmeye kararlıdır! Gözünü kırpmadan elini taşın altına koyar!

Aziz, Antakya Cumhuriyeti’nin kurulması için çabalarken Pierre’in oynayacağı son oyun bütün Antakya’yı derinden sarsar!

AZİZ 28. BÖLÜM SEZON FİNALİ CANLI İZLE

SHOW TV CANLI YAYIN AZİZ 28. BÖLÜM SEZON FİNALİ FULL, TEK PARÇA İZLE

AZİZ SEZON FİNALİ İZLE YOUTUBE