Murat Yıldırım ve Damla Sönmez'İn başrollerini paylaştığı Aziz dizisi 3. bölümüyle Show TV ekranlarına geliyor. Tüm engellere rağmen Aziz, ona inananlarla yürüyebilecek midir? Diziyi merak edenler ve kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde Show TV canlı yayın Aziz 3. bölüm full, tek parça izle | Aziz son bölüm YouTube izle linklerine yer verdik. İyi seyriler...

SHOW TV CANLI YAYIN AZİZ 3. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | AZİZ SON BÖLÜM YOUTUBE İZLE

Aziz’in adaletsiz düzeni değiştirmek adına babasının atölyesini yeniden açmaya karar vermesi, şehirde büyük yankı uyandırır. Hatta şehrin de ötesinde, başkentte…

Fransızların atölyeyi açmak için Aziz’den istedikleri para ise beklenmedik bir yaraya çare olmak zorunda kalır. Aziz atölyesini açamamakla karşı karşıyadır. Peki Aziz yüklü miktardaki parayı bulabilecek mi? Tüm engellere rağmen Aziz, ona inananlarla yürüyebilecek midir?

Dilruba ve Aziz arasındaki yaşananları gören Maksude Payidarların evinde büyük bir krize neden olur. Sıtkı tarafından kaçırılan Efnan ise zorla evlendirilmek üzeredir. Aziz’in Efnan’ı kurtarmak için ödemeyi göze aldığı bedel ise bu sefer ağır olacaktır…

SHOW TV CANLI YAYIN AZİZ 3. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

AZİZ 3. BÖLÜM CANLI İZLE

AZİZ SON BÖLÜM YOUTUBE İZLE