Ay Yapım imzalı, ilk bölümü 15 Şubat 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Çağrı Bayrak'ın yaptığı, senaryosunu Gökhan Horzum ve Ekin Atalar'ın kaleme aldığı Baba dizisi ilk bölümüyle seyirci karşısına çıkıyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla ilgi çeken diziyi kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde Show TV canlı yayın Baba 1. bölüm full, tek parça izle | Baba ilk bölüm izle Youtube linkine yer verdik.

SHOW TV CANLI YAYIN BABA 1. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | BABA İLK BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Saruhanlı ailesi, Ödemiş’te bir aile apartmanında hep beraber mütevazı bir hayat süren, geleneklerine bağlı, kalabalık bir aile…

Ailenin reisi Emin Saruhanlı; mütedeyyin, aile değerlerine sıkı sıkıya bağlı ve otoriter bir baba… Emin’in en küçük oğlu Kadir Saruhanlı’nın bayram ziyareti için eve dönüşü baba ile oğul arasında eski defterlerin açılmasına sebep olur.

Yaşanan bir uçak kazası Saruhanlı ailesinin kaderini tamamen değiştirir. Saruhanlı ailesinin zorluklarla dolu yeni hayatı başlarken, Emin ailesini korumak için hayatının en büyük sınavı ile karşı karşıya kalır.

BABA 1. BÖLÜM CANLI İZLE

SHOW TV CANLI YAYIN BABA 1. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

BABA İLK BÖLÜM İZLE YOUTUBE