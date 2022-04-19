Salı günleri izleyici karşısına çıkan Baba dizisi yeni bölümüyle ekrana geliyor. Bu bölümde İlhan’ın evlilik teklifinden sonra Emin’le yüzleşen Büşra çok zor bir karar almak zorunda kalır. Diziyi kaçırmak istemeyenler için haberimizde Show TV canlı yayın Baba 10. bölüm full, tek parça izle | Baba son bölüm izle Youtube linklerine yer verdik...

SHOW TV CANLI YAYIN BABA 10. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | BABA SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Uğur’un köşke gelmesiyle birlikte evde bütün dengeler bir anda bozulur. Emin’in yokluğunda evi ve şirketi toparlamaya çalışan Kadir için işler iyice çıkmaza girer. Kadircan’ın ilgisini üstünde tutmaya çalışan Cansu, sürpriz bir hamle yapar.

İlhan’ın evlilik teklifinden sonra Emin’le yüzleşen Büşra çok zor bir karar almak zorunda kalır. Büşra’ya olan aşkını ispat etmek için kararlı olan İlhan en büyük kozunu oynar. Servet’le ilgili şok edici bir gerçekle yüzleşen Emin soluğu oğlunun karşısında alır.

BABA 10. BÖLÜM CANLI İZLE

SHOW TV CANLI YAYIN BABA 10. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

BABA SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE