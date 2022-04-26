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Show TV canlı yayın Baba 11. bölüm full, tek parça izle | Baba son bölüm izle Youtube

Show TV ekranlarında yayınlanan Baba'nın 11. bölümünde Servet, tüm aile bireylerini etkileyecek çok tehlikeli bir karar alarak, Ferit’le ortak hareket etmeye başlar. Dizinin yeni bölümünü kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde Show TV canlı yayın Baba 11. bölüm full, tek parça izle | Baba son bölüm izle Youtube linklerine yer verdik...

Show TV canlı yayın Baba 11. bölüm full, tek parça izle | Baba son bölüm izle Youtube

Oyuncu kadrosu ve konusuyla izleyiciyi Show TV ekranına kilitlemeyi başaran dizilerden olan Baba yeni bölümüyle dikkatleri üzerine çekiyor. Bu bölümde Servet’in bir sonraki planını çözmeye çalışan Kadir, ailesini korumak için bazı önlemler alır. Diziyi kaçırmak istemeyenler haberimizde bulunan Show TV canlı yayın Baba 11. bölüm full, tek parça izle | Baba son bölüm izle Youtube linklerine ulaşabilir....

Show TV canlı yayın Baba 11. bölüm full, tek parça izle | Baba son bölüm izle Youtube

SHOW TV CANLI YAYIN BABA 11. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | BABA SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Servet’in bir sonraki planını çözmeye çalışan Kadir, ailesini korumak için bazı önlemler alır. Büşra’yı mutlu etmek için çabalayan İlhan, beklenmedik bir hamle yapar. Eve gelen sürpriz bir misafir yüzünden Fazilet, zor bir kararın eşiğine gelir.

Show TV canlı yayın Baba 11. bölüm full, tek parça izle | Baba son bölüm izle Youtube

Kendini toplamaya çalışan Emin hiç beklemediği bir darbe daha alır. Büşra ve İlhan hayatlarının en mutlu gününü yaşarken, İlhan aldığı haberle yıkılır. Servet, ailesine karşı en büyük kozunu oynarken, Kadir bir kez daha kendini büyük bir belanın içinde bulur.

BABA 11. BÖLÜM CANLI İZLE

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Show TV canlı yayın Baba 11. bölüm full, tek parça izle | Baba son bölüm izle Youtube

Bölge Gündem Editör Ekibi
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