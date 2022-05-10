İlk bölümü 15 Şubat 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Çağrı Bayrak'ın yaptığı, senaryosunu Gökhan Horzum ve Ekin Atalar'ın kaleme aldığı Baba dizisinin yeni bölümünde Servet’in liderliği aileyi ikiye böler. Diziyi kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde Show TV canlı yayın Baba 12. bölüm full, tek parça izle | Baba son bölüm izle Youtube linklerine yer verdik...

SHOW TV CANLI YAYIN BABA 12. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | BABA SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Servet’in liderliği aileyi ikiye böler. Gözaltındaki Kadir, nezarette hiç beklemediği biriyle karşılaşır.

Yeniden ailesinin başına geçen Emin, ev arayışı sırasında aldığı bir haberle yıkılır. Servet’in yaptıklarını öğrenen Kadir’in abisiyle yaşadığı yüzleşme çok sert olur.

Babasının ölümünden Kadir’i sorumlu tutan İlhan, Büşra ile karşı karşıya gelir. Ailesini ziyaret eden Büşra, Emin’den beklemediği bir karşılık alırken, Cansu’nun gerçek yüzünü öğrenen Kadircan, kendini büyük bir açmazda bulur. İlhan, Kadir’e bedel ödetmek için çok tehlikeli bir karar alır.

BABA 12. BÖLÜM CANLI İZLE

SHOW TV CANLI YAYIN BABA 12. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

BABA SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE