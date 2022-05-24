Yönetmenliğini Çağrı Bayrak'ın yaptığı, senaryosunu Gökhan Horzum ve Ekin Atalar'ın kaleme aldığı Baba dizisinin 14. bölümü 24 Mayıs Salı akşamı izleyici karşısına çıkıyor. Yeni bölümü kaçırmadan izlemek isteyenler haberimizde bulunan Show TV canlı yayın Baba 14. bölüm full, tek parça izle | Baba son bölüm izle Youtube linklerine ulaşabilir...

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Kadir mahallelilerin yardımıyla yangından kurtulmayı başarır. Ailesini bu şekilde koruyamayacağını anlayan Kadir, İlhan’ı durdurabilmek için saldırıya geçer.

Büşra ise bu anlaşmazlığa bir son verebilmek için Ferit’i kimin öldürdüğünü bulmaya karar verir. Cansu, Şahika ile Kürşat’ın kardeş olmadıklarından kuşkulanır. Anlattığında Servet onu ciddiye almaz. Kübra, Cansu’nun haksız olduğunu ispat etmeye çalışırken Kürşat’ın gerçek kimliğini öğrenir. Köşkten ayrılan Saruhanlılar bir arada yeni hayatlarını kurarken Kürşat ve Şahika’nın sürpriz planı köşkte kalanların hayatını alt üst eder.

Kadir’in arka arkaya gelen hamleleriyle kaygılanan İlhan servetini güvenceye almak ister. Kavgayı bu sayede bitireceğine inanan Büşra adım adım Ferit’in katiline yaklaşırken Kadir’in son hamlesiyle İlhan ve Kadir arasındaki gerilim zirveye ulaşır.

BABA 14. BÖLÜM CANLI İZLE

SHOW TV CANLI YAYIN BABA 14. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

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