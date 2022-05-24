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Show TV canlı yayın Baba 14. bölüm full, tek parça izle | Baba son bölüm izle Youtube

Show TV ekranlarında yayınlanan Baba 14. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Kadir mahallelilerin yardımıyla yangından kurtulmayı başarır. Diziyi kaçırmadan izlemek isteyenler haberimizde verdiğimiz Show TV canlı yayın Baba 14. bölüm full, tek parça izle | Baba son bölüm izle Youtube linklerine ulaşabilir...

Show TV canlı yayın Baba 14. bölüm full, tek parça izle | Baba son bölüm izle Youtube

Yönetmenliğini Çağrı Bayrak'ın yaptığı, senaryosunu Gökhan Horzum ve Ekin Atalar'ın kaleme aldığı Baba dizisinin 14. bölümü 24 Mayıs Salı akşamı izleyici karşısına çıkıyor. Yeni bölümü kaçırmadan izlemek isteyenler haberimizde bulunan Show TV canlı yayın Baba 14. bölüm full, tek parça izle | Baba son bölüm izle Youtube linklerine ulaşabilir...

SHOW TV CANLI YAYIN BABA 14. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | BABA SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Kadir mahallelilerin yardımıyla yangından kurtulmayı başarır. Ailesini bu şekilde koruyamayacağını anlayan Kadir, İlhan’ı durdurabilmek için saldırıya geçer.

Show TV canlı yayın Baba 14. bölüm full, tek parça izle | Baba son bölüm izle Youtube

Büşra ise bu anlaşmazlığa bir son verebilmek için Ferit’i kimin öldürdüğünü bulmaya karar verir. Cansu, Şahika ile Kürşat’ın kardeş olmadıklarından kuşkulanır. Anlattığında Servet onu ciddiye almaz. Kübra, Cansu’nun haksız olduğunu ispat etmeye çalışırken Kürşat’ın gerçek kimliğini öğrenir. Köşkten ayrılan Saruhanlılar bir arada yeni hayatlarını kurarken Kürşat ve Şahika’nın sürpriz planı köşkte kalanların hayatını alt üst eder.

Show TV canlı yayın Baba 14. bölüm full, tek parça izle | Baba son bölüm izle Youtube

Kadir’in arka arkaya gelen hamleleriyle kaygılanan İlhan servetini güvenceye almak ister. Kavgayı bu sayede bitireceğine inanan Büşra adım adım Ferit’in katiline yaklaşırken Kadir’in son hamlesiyle İlhan ve Kadir arasındaki gerilim zirveye ulaşır.

BABA 14. BÖLÜM CANLI İZLE

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Show TV canlı yayın Baba 14. bölüm full, tek parça izle | Baba son bölüm izle Youtube

Bölge Gündem Editör Ekibi
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