Haluk Bilginer ve Tolga Sarıtaş'ın başrollerinde olduğu Baba dizisi 15. bölümüyle sezona ara veriyor. Bu bölümde İlhan, Kadir’den yediği darbeden sonra karşılığını vermek için harekete geçer. Servet karşı karşıya kaldığı gerçeklerden sonra dibe batarken Firuz’la yaptığı işbirliği bütün aileyi tehlikeye atar. Dizinin sezon finalini kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde Show TV canlı yayın Baba 15. bölüm sezon finali full, tek parça izle | Baba sezon finali izle Youtube linklerine yer verdik. İyi seyirler...

SHOW TV CANLI YAYIN BABA 15. BÖLÜM SEZON FİNALİ FULL, TEK PARÇA İZLE | BABA SEZON FİNALİ İZLE YOUTUBE

İlhan, Kadir’den yediği darbeden sonra karşılığını vermek için harekete geçer. Servet karşı karşıya kaldığı gerçeklerden sonra dibe batarken Firuz’la yaptığı işbirliği bütün aileyi tehlikeye atar.

Ailesinin yanına dönen Kadircan, Cansu’yla büyük bir yüzleşme yaşar. Bu yüzleşme onun hayatını tamamen değiştirirken Kadir bütün aileyi toparlamaya çalışır. Büşra, Ferit'in katilini bulmak için Elif’le el ele verir. Yaşar’ın Kadircan’la ilgili verdiği bir karar, Binnur ve Yaşar arasında büyük bir gerilime neden olur. İlhan ve Kadir kozlarını paylaşmak için karşı karşıya gelirken Büşra kendisini çok büyük bir tehlikenin içinde bulur.

BABA 15. BÖLÜM CANLI İZLE

SHOW TV CANLI YAYIN BABA 15. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

BABA SEZON FİNALİ İZLE YOUTUBE