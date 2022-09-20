Yönetmenliğini Çağrı Bayrak'ın yaptığı, senaryosunu Gökhan Horzum ve Ekin Atalar'ın kaleme aldığı Baba dizisinin 16. bölümü 20 Eylül Salı akşamı izleyici karşısına çıktı. Son bölümü izlemek isteyenler haberimizde bulunan Show TV canlı yayın Baba 16. bölüm full, tek parça izle | Baba son bölüm izle Youtube linklerine ulaşabilir...
SHOW TV CANLI YAYIN BABA 16. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | BABA SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE
Aile değerlerine bağlı otoriter bir baba olan Emin Saruhanlı, yakın akrabalarından birinin kaybı sonucunda hatırı sayılır bir servetin tek varisi olduğunu öğrenir. Saruhanlı Ailesi, kasabadaki mütevazı hayatlarını geride bırakarak İstanbul’a taşındığında, Emin ailesini bir arada tutmak için zorlu bir mücadelenin içine girer.
SHOW TV CANLI YAYIN BABA 16. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE