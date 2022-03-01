Ay Yapım imzalı, ilk bölümü 15 Şubat 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Çağrı Bayrak'ın yaptığı, senaryosunu Gökhan Horzum ve Ekin Atalar'ın kaleme aldığı Baba dizisi 3. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Dizinin 3. bölümünde Kadir, İstanbul’daki hayatına ilk adımını atar ve kendini bir krizin içinde bulur. Yeni bölümü kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde Show TV canlı yayın Baba 3. bölüm full, tek parça izle | Baba son bölüm izle Youtube linklerine yer verdik. İyi seyirler...

SHOW TV CANLI YAYIN BABA 3. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | BABA SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Saruhanlı ailesi yeni hayatlarına alışmaya çalışırken, Fazilet köşkteki düzenini kurmaya başlar. İlhan, Saruhanlı ailesinin fertlerini yakından tanımak için harekete geçer.

Kadir, İstanbul’daki hayatına ilk adımını atar ve kendini bir krizin içinde bulur. Emin, İstanbul’un hem iyi hem kötü tarafıyla tanışır. İlhan’ın babasına yaptığı saygısızlığı öğrenen Kadir’in gözü hiçbir şeyi görmez olur.

BABA 3. BÖLÜM CANLI İZLE

SHOW TV CANLI YAYIN BABA 3. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

BABA SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE