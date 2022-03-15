İlk bölümü 15 Şubat 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Çağrı Bayrak'ın yaptığı, senaryosunu Gökhan Horzum ve Ekin Atalar'ın kaleme aldığı Baba dizisi 5. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Dizinin bu bölümünde Büşra, İlhan’dan kaçmaya çalışırken büyük bir sürprizle karşılaşır. Yeni bölümü kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde Show TV canlı yayın Baba 5. bölüm full, tek parça izle | Baba son bölüm izle Youtube linklerine yer verdik. İyi seyirler...

SHOW TV CANLI YAYIN BABA 5. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | BABA SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Kadir, İlhan’a olan borçlarını ödemek için çare ararken, Emin’le ilgili bir sırrı öğrenir. Saruhanlı ailesini köşeye sıkıştıran İlhan’ın hedefinde bu kez Kadir vardır. Büşra, İlhan’dan kaçmaya çalışırken büyük bir sürprizle karşılaşır.

Kadircan ve Zeynep evden dışarı adım attıklarında kendilerini büyük bir belanın içinde bulurlar. Servet, hem Kadir hem Kübra ile sınanınca zor bir seçim yapmak zorunda kalır. Kadir ile Emin bir kez daha karşı karşıya gelir ve evde kıyametler kopar. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

BABA 5. BÖLÜM CANLI İZLE

SHOW TV CANLI YAYIN BABA 5. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

BABA SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE