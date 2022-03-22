Ay Yapım imzalı, ilk bölümü 15 Şubat 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Çağrı Bayrak'ın yaptığı, senaryosunu Gökhan Horzum ve Ekin Atalar'ın kaleme aldığı Baba 6.bölümüyle Show TV izleyicisinin karşısına çıkıyor. İşleri yönetmekte zorlanan Emin iyice köşeye sıkışır. Diziyi kaçırmadan internetten izlemek isteyenler için haberimizde Show TV canlı yayın Baba 6. bölüm full, tek parça izle | Baba son bölüm izle Youtube linklerine yer verdik. İyi seyirler...

SHOW TV CANLI YAYIN BABA 6. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | BABA SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Kadir’in evden ayrılmasıyla köşkte ve holdingde dengeler değişir. İşleri yönetmekte zorlanan Emin iyice köşeye sıkışır.

Servet, üstündeki şüphelerden kurtulmak için beklenmedik bir hamle yapar. Ailesi için kendini feda eden Kadir, İlhan hakkında çok önemli bilgilere ulaşır. Hastalığıyla bir kez daha sınanan Emin, bazı gerçeklerle yüzleşmek zorunda kalırken bu durum eve de yansır.

Ahmet'in Büşra konusunda yaptıkları Fazilet ve Emin'i harekete geçirince, Büşra'nın hamlesi herkesi şaşkına çevirir. İlhan’ın ailesi üzerindeki planlarını öğrenen Kadir, oyunu İlhan’ın kurallarıyla oynamaya karar verir ve ikili arasındaki tansiyon iyice yükselir.

BABA 6. BÖLÜM CANLI İZLE

SHOW TV CANLI YAYIN BABA 6. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

BABA SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE