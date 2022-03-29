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Show TV canlı yayın Baba 7. bölüm full, tek parça izle | Baba son bölüm izle Youtube

Show TV ekranlarında salı akşamları yayınlanan Baba'nın yeni bölümünde İlhan ve Büşra gittikçe birbirlerine yaklaşırlar. Diziyi kaçırmadan izlemek isteyenler haberimizde bulunan Show TV canlı yayın Baba 7. bölüm full, tek parça izle | Baba son bölüm izle Youtube linklerine ulaşabilir...

Show TV canlı yayın Baba 7. bölüm full, tek parça izle | Baba son bölüm izle Youtube

 Yönetmenliğini Çağrı Bayrak'ın yaptığı, senaryosunu Gökhan Horzum ve Ekin Atalar'ın kaleme aldığı Baba dizisi 7. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Dizinin bu bölümünde Emin, Büşra konusunda beklenmedik bir adım atar. Yeni bölümü kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde Show TV canlı yayın Baba 7. bölüm full, tek parça izle | Baba son bölüm izle Youtube linklerine yer verdik...

SHOW TV CANLI YAYIN BABA 7. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | BABA SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Büşra’nın da evden ayrılmasıyla, aile içindeki dengeler değişir. Emin’in kimseyle paylaşmadığı sırlar gün yüzüne çıkar.

Show TV canlı yayın Baba 7. bölüm full, tek parça izle | Baba son bölüm izle Youtube

İlhan ve Büşra gittikçe birbirlerine yaklaşırlar. Ancak bu durum her ikisi için de tehlikeli olmaya başlar. Kadir bir yandan Sevil’e kendisini affettirmeye çalışırken diğer yandan holdingdeki krizle uğraşır. Bu süreçte tanışacağı sürpriz isim ise merak konusudur. Emin, Büşra konusunda beklenmedik bir adım atar. Saruhanlı ailesine zarar vermek için Servet’i kullanan İlhan, hiç beklemediği bir cevap alınca en önemli kozunu oynamaya karar verir. Henüz ailesiyle sınavı bitmeyen Emin, sonunda çok büyük bir darbe alır.

Show TV canlı yayın Baba 7. bölüm full, tek parça izle | Baba son bölüm izle Youtube

BABA 7. BÖLÜM CANLI İZLE

SHOW TV CANLI YAYIN BABA 7. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

BABA SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Show TV canlı yayın Baba 7. bölüm full, tek parça izle | Baba son bölüm izle Youtube

Bölge Gündem Editör Ekibi
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