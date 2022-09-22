Uzun süredir ekranlarda yayınlanan fragmanıyla dikkat çeken Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi 10. bölümüyle SHOW TV izleyicisi karşısına çıktı. Hayata bir sıfır geride başlamış bir grup gencin hayatlarının nasıl değiştiğini konu alan diziyi izlemek isteyenler için haberimizde SHOW TV canlı yayın Gelsin Hayat Bildiği Gibi 10. bölüm full, tek parça izle | Gelsin Hayat Bildiği Gibi son bölüm izle Youtube linklerine yer verdik...

SHOW TV CANLI YAYIN GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ 10. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | GİZLİ SAKLI SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Sünnet düğünündeki herkes Sadi’nin zeybek oynayışını konuşurken bir anda ortadan kaybolan Sadi bir çatıda Kırdarların adamıyla yüzleşir. Melek mahkemenin istediği fiziksel test için Celal ve annesiyle hastaneye gider. Muayenede Celal’in yürüdüğü ispat edilecek diye bekleyen Melek doktorun raporuyla neye uğradığını şaşırır. Mehmet’in geçirdiği rahatsızlık dolayısıyla pilav satmaya çıkan Can, Arazlarla karşılaşır. İkili arasında yaşanan restleşmeye Sadi Payaslı’nın müdahil olması olayı hiç tahmin edilmeyen bir noktaya taşır. Derya, Songül’ün istediği raporu vermek için okula uğrar. Ama okula geldiği sırada Sadi ve Mert arasındaki konuşmaya kulak misafiri olması Sadi’yi zor durumda bırakır. Gizem’in annesi Türkan, Rıza ve küçük kızının evinde işe girer. Rıza kızına çok düşkün bir babadır.

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Türkan bu sırada Gizem’den habersiz onun hayatıyla ilgili kararlar almaya başlar. Üstüne plaka geçirildiğini öğrenen Osman Baba soluğu trafik şubede alır ve ona yardımcı olma görevi Songül’e verilir. Kırdarlar ve Osman Baba’nın birlikte hareket etmeye başladığını öğrenen Sadi ise Songül’ü korumak için Osman Baba’nın karşısına çıkar.

SHOW TV CANLI YAYIN GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ 10. BÖLÜM İZLE YOUTUBE

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

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