Uzun süredir ekranlarda yayınlanan fragmanıyla dikkat çeken Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi 3. bölümüyle SHOW TV izleyicisi karşısına çıktı. Hayata bir sıfır geride başlamış bir grup gencin hayatlarının nasıl değiştiğini konu alan diziyi izlemek isteyenler için haberimizde SHOW TV canlı yayın Gelsin Hayat Bildiği Gibi 3. bölüm full, tek parça izle | Gelsin Hayat Bildiği Gibi son bölüm izle Youtube linklerine yer verdik...

SHOW TV CANLI YAYIN GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ 3. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | GİZLİ SAKLI SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Sadi’nin evlerine gelen misafire Songül’le tanışma hikayesini anlattığı sahnede Songül duygularına hakim olamıyor. Sadi’nin anlattığı sahte hikayeden etkilenen Songül’ün Sadi’ye sarıldığı anlar dikkat çekerken ikilinin arasındaki yakınlaşma heyecanla bekleniyor.

Aylin ve Mert’in yakınlaştığı, Zülfikar ile Melek’in ise aşk itirafında bulunduğu tanıtımda Emin’in sağ kolu Yaver’in İstanbul’a gelmesi dikkat çekiyor. Mert, ıslahevinden çıktıklarını Gizem’in ifşa ettiğini düşündüğü için tepkiliyken Gizem kendini açıklamaya çalışıyor. Heyecan dolu bir bölümün sinyallerinin verildiği tanıtımda Songül’ün Sadi’ye sarıldığı anlar merakla bekleniyor.

SHOW TV CANLI YAYIN GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ 3. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

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