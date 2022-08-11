Uzun süredir ekranlarda yayınlanan fragmanıyla dikkat çeken Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi 4. bölümüyle SHOW TV izleyicisi karşısına çıktı. Hayata bir sıfır geride başlamış bir grup gencin hayatlarının nasıl değiştiğini konu alan diziyi izlemek isteyenler için haberimizde SHOW TV canlı yayın Gelsin Hayat Bildiği Gibi 4. bölüm full, tek parça izle | Gelsin Hayat Bildiği Gibi son bölüm izle Youtube linklerine yer verdik...

SHOW TV CANLI YAYIN GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ 4. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | GİZLİ SAKLI SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Eski aşkı Emin’i okulda gördükten sonra Derya büyük bir şok yaşarken, Sadi ile Songül arasındaki kıvılcımlar giderek daha fazla hissediliyor. Derya, Mert’in kaydını başka bir okula aldırmaya karar verirken Mert’in ne yapacağı merakla bekleniyor. Tanıtımın en dikkat çeken sahnesi ise Derya’nın Songül ile Sadi’nin evine gittiği anlar oluyor.

Yaver’in “Emin Bey’in saklandığı yeri biliyorum, size söylerim” sözlerinin seyirciyi şoke ettiği tanıtımda “Sadi Payaslı’nın izi bulunacak mı?” sorusunun yanıtı büyük bir merak konusu oluyor.

SHOW TV CANLI YAYIN GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ 4. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

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