Uzun süredir ekranlarda yayınlanan fragmanıyla dikkat çeken Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi 6. bölümüyle SHOW TV izleyicisi karşısına çıktı. Hayata bir sıfır geride başlamış bir grup gencin hayatlarının nasıl değiştiğini konu alan diziyi izlemek isteyenler için haberimizde SHOW TV canlı yayın Gelsin Hayat Bildiği Gibi 6. bölüm full, tek parça izle | Gelsin Hayat Bildiği Gibi son bölüm izle Youtube linklerine yer verdik...

SHOW TV CANLI YAYIN GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ 6. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | GİZLİ SAKLI SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Melek’in tren raylarında Celal’i soktuğu sınav annesiyle arasının daha da bozulmasına neden olur. Gizem ve Derya’nın karşılaşması Mert’in başını iyice belaya sokmuşken, Mert çareyi Sadi Payaslı’nın kapısını çalmakta bulur. Mert’in misafirliği Sadi ve Songül’ün evlilik oyununu sürdürmek zorunda bırakır. Karabayır Lisesi’nde Mert ve Araz arasında Gizem uğruna verilen mücadele tüm hızıyla devam ederken, polislerin okula gelip Gizem’i gözaltına alması ortalığı karıştırır. Sadi Payaslı duruma el koyup öğrencisini kurtarmak için harekete geçerken, Mert ve Araz, Gizem’i kurtarabilmek için fedakarlık yapmaya hazırdır. Derya ve Songül’ün tanışıklığının arkadaşlığa dönüşmesi ihtimalinden tedirgin olan Sadi Payaslı daha büyük bir tehlikenin yaklaştığından habersizdir.

SHOW TV CANLI YAYIN GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ 6. BÖLÜM İZLE YOUTUBE

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

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