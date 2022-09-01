Uzun süredir ekranlarda yayınlanan fragmanıyla dikkat çeken Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi 7. bölümüyle SHOW TV izleyicisi karşısına çıktı. Hayata bir sıfır geride başlamış bir grup gencin hayatlarının nasıl değiştiğini konu alan diziyi izlemek isteyenler için haberimizde SHOW TV canlı yayın Gelsin Hayat Bildiği Gibi 7. bölüm full, tek parça izle | Gelsin Hayat Bildiği Gibi son bölüm izle Youtube linklerine yer verdik...

SHOW TV CANLI YAYIN GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ 7. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | GİZLİ SAKLI SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Yedi Emin’i tam vuracakken caddeden gelen bir minibüsün çarpmasıyla hastaneye kaldırılan Tatar yoğun bakıma alınır. Sadi ise daha ilk anda Tatar’ın başına gelenin bir kaza olmadığını anlar. Melek ve Can’ı birlikte Melek’in evine girerken gören Zülfikar, daha fazla dayanamayıp Can’la yüzleşir. Melek’e söz verdiği için eve neden gittiğini anlatamayan Can, ‘kardeşim’ dediği Zülfikar’ın suçlaması karşısında kendini tutamaz ve ikili arasında büyük bir tartışma yaşanır. Bu gerilim en çok Araz ve çetesini sevindirir. Gizem, Aylin’in partisinde tartıştığı Okan’ın tuzağına düşer. Organizasyon şirketinin verdiği adrese giden genç kız karşısında Okan’ı görünce ne yapacağını bilemez. Okan’ın evinden kolay kolay çıkamayacağını anlayan Gizem, kendine en yakın bulduğu kişiden yardım ister.

Songül ailesinin ölümünü daha da detaylı araştırmak için Kabaklı Köyü’ne tekrar gitmeye karar verir ancak dönüş yolunda kendisine kurulan pusudan habersizdir. Bu tuzak hiç beklenmedik büyük bir yüzleşmenin yaşanmasına sebep olacaktır.

SHOW TV CANLI YAYIN GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ 7. BÖLÜM İZLE YOUTUBE

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

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