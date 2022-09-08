Uzun süredir ekranlarda yayınlanan fragmanıyla dikkat çeken Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi 8. bölümüyle SHOW TV izleyicisi karşısına çıktı. Hayata bir sıfır geride başlamış bir grup gencin hayatlarının nasıl değiştiğini konu alan diziyi izlemek isteyenler için haberimizde SHOW TV canlı yayın Gelsin Hayat Bildiği Gibi 8. bölüm full, tek parça izle | Gelsin Hayat Bildiği Gibi son bölüm izle Youtube linklerine yer verdik...

SHOW TV CANLI YAYIN GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ 8. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | GİZLİ SAKLI SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Karşısında yaralı olarak Sadi’yi gören Derya şaşkınlığının ardından hemen Sadiyi tedavi etmeye başlar. Yıllar önce terk ettiği Derya ve sahte karısı Songül’le aynı mekanda uzun saatler geçirecek olan Sadi ve eski iki aşık için hiçte kolay olmaz.

Celal’in yazdığı nottan Melek’in eve kamera yerleştirdiğini öğrenen Aygün kızıyla büyük bir tartışma yaşar. Celal’in oynadığı son oyunla Melek sinirlerine hakim olamaz ve etrafına zarar verir. Aygün ise Melek’i kontrol altına almak için hiç akla gelmeyen bir yeri arar.

Derya’yla yaptıkları konuşma sonrasında Mert’ten uzak durmaya karar veren Gizem, eski aşkı Araz’a bir şans verme kararı alır. Bu karar Araz’ı sevindirirken Mert’i de bir hayli üzer. Gizem’in neden böyle bir karar aldığını öğrenmeye çalışan Mert, Gizem’le konuşmak ister ancak beklediği cevabı alamaz.

SHOW TV CANLI YAYIN GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ 8. BÖLÜM İZLE YOUTUBE

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

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