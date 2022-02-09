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Show TV canlı yayın Oğlum 1. bölüm full, tek parça izle | Oğlum ilk bölüm izle Youtube

Songül Öden, Canan Ergüder, Feyyaz Duman, Timur Acar, Serhat Teoman ve Nihal Yalçın'ın başrollerinde yer aldığı Show TV'nin yeni dizisi Oğlum ilk bölümüyle seyirci karşısına çıkıyor. Diziyi kaçırmak istemeyenler için haberimizde Show TV canlı yayın Oğlum 1. bölüm full, tek parça izle | Oğlum ilk bölüm izle Youtube linklerine yer verdik...

Show TV canlı yayın Oğlum 1. bölüm full, tek parça izle | Oğlum ilk bölüm izle Youtube

Ay Yapım imzalı, ilk bölümü 9 Şubat 2022 tarihinde yayınlanacak olan, proje tasarımını Ahmet Katıksız'ın yaptığı, yönetmen koltuğunda Gökçen Usta'nın oturduğu, senaryosunu Hürer Ebeoğlu ve Sevgi Yılmaz'ın kaleme aldığı aile ve dram türündeki Türk yapımı televizyon dizisi olan Oğlum'un ilk bölümünü kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde Show TV canlı yayın Oğlum 1. bölüm full, tek parça izle | Oğlum ilk bölüm izle Youtube linklerine yer verdik...

Show TV canlı yayın Oğlum 1. bölüm full, tek parça izle | Oğlum ilk bölüm izle Youtube

SHOW TV CANLI YAYIN OĞLUM 1. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | OĞLUM İLK BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Bir akşamüzeri Melike ilk maaşını almanın heyecanıyla vitrinlere dalar ve oğlu Kaan’ın okul çıkışına geç kalır…Annesini okulun bahçesinde bekleyen Kaan, bir kirpinin peşine takılır ve kirpiyi bir parka kadar takip eder. Bu sırada Zeynep ve Tuğrul çiftinin 12 yaşındaki oğulları Efe de parktadır. Efe, ailesi ile iletişimi kopuk ve tek arkadaşı bilgisayar oyunları olan bir çocuktur.

Show TV canlı yayın Oğlum 1. bölüm full, tek parça izle | Oğlum ilk bölüm izle Youtube

Efe, bir süre sonra Kaan’ın kaybolduğunu fark eder ikili karakola gitmek üzere yola koyulurlar…Melike ve İlyas ise telaş içinde Şile sokaklarında çocukları Kaan’ı aradıkları sırada acı bir olay yaşandığının haberini alırlar…Yaşanılan bu acı olaydan sonra her iki ailenin hayatında da artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır…

OĞLUM 1. BÖLÜM CANLI İZLE

SHOW TV CANLI YAYIN OĞLUM 1. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

OĞLUM İLK BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Show TV canlı yayın Oğlum 1. bölüm full, tek parça izle | Oğlum ilk bölüm izle Youtube

{TITLE_STRIP}Oğlum dizisi ne zaman, hangi gün, hangi kanalda, saat kaçta başlıyor?

{TITLE_STRIP}Oğlum dizisi konusu ne? Oğlum oyuncu kadrosunda kimler var?

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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