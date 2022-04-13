Show TV'de çarşamba akşamları izleyici karşısına çıkan Oğlum dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. 10. bölümüyle ekrana gelecek olan Oğlum'da bu hafta Zeynep oğlunu da alıp Melike’lerin kapısına gider. Diziyi kaçırmak istemeyenler için haberimizde Show TV canlı yayın Oğlum 10. bölüm full, tek parça izle | Oğlum son bölüm izle Youtube linklerine yer verdik. İyi seyirler...

SHOW TV CANLI YAYIN OĞLUM 10. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | OĞLUM SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Otopsi raporunun çıkmasıyla suçsuzluğuna inanan Efe, Melike ile konuşmak ister. Zeynep oğlunu da alıp Melike’lerin kapısına gider. Bulut’un kafesinde Ceren’in işe başladığını öğrenen. Canan stratejik bir hamle yapar.

Bu sırada Sedat ve Demet olay gününe dair daha önce fark etmedikleri bir ayrıntı ile karşı karşıya kalırlar. Bu yeni ayrıntının ortaya çıkmasından sonra artık oklar yeni bir şüpheliyi daha göstermektedir.

OĞLUM 10. BÖLÜM CANLI İZLE

SHOW TV CANLI YAYIN OĞLUM 10. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

OĞLUM SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE