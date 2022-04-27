Yeni bölümleriyle çarşamba akşamları izleyici karşısına çıkan Oğlum dizisinin 12. bölümü merak ediliyor. Melike kocasının neyin peşinde olduğunu öğrenmeden olayın peşini bırakmayacaktır. Yeni bölümü kaçırmadan internetten izlemek isteyenler haberimizde bulunan Show TV canlı yayın Oğlum 12. bölüm full, tek parça izle | Oğlum son bölüm izle Youtube linklerine ulaşabilir...

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Melike kocasının neyin peşinde olduğunu öğrenmeden olayın peşini bırakmayacaktır. Sedat’ında şüphe oklarını İlyas’a çevirmesi ile İlyas için çember giderek daralmaktadır.

Tuğrul’un ortadan kaybolması Melike ve İlyas’ın gerçeklerle yüzleşmesine neden olurken bu sırada Demet için de geçmişten gelen hayaletlerle yüzleşme zamanı gelmiştir ve yüzleşmek kimse için kolay olmayacaktır. Olayların etkisi sürerken Ceren’in sürpriz hamlesi her şeyi tamamen değiştirecektir.

OĞLUM 12. BÖLÜM CANLI İZLE

SHOW TV CANLI YAYIN OĞLUM 12. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

OĞLUM SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE